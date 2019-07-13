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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 13 липня 2019, 10:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,98 гривні (на 12 липня - 29,12 гривні).

Нагадуємо:

НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.

12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,75 - 25,78 гривні за долар.

Економічна правда

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НБУ гривня

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