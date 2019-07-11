Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити ціну на газ для населення ще на 650 гривень

Кабінет міністрів зобов’язав "Нафтогаз України" знизити ціну природного газу для населення в липні ще на 650 гривень за тисячу кубічних метрів.

Відповідне доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана опубліковане на сайті уряду.

Як нагадали в уряді, постановою №293 Кабмін зобов’язав "Нафтогаз" із червня продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків (ціна вказана без ПДВ):

Мінекономрозвитку – середня митна вартість імпортованого газу становить 5161 грн за тис. куб. м.

Українська енергетична біржа – газ на липень продався за ціною 4905 грн за тис. куб. м.

"Нафтогаз" – газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на липень, 5017 грн за тис. куб. м.

Або за ціною ПСО, відповідно до постанови КМУ №867, що на липень розрахована як 7185 грн за тис. куб. м.

"Найнижчою виявилася ціна Української енергетичної біржі. Тому ціна газу в липні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання, складе 4905 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 650 грн, ніж ціна в червні – 5554 грн", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо:

Із 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8247 гривень за тисячу кубометрів (раніше було 8550 гривень).

Відповідне рішення було ухвалене в кінці квітня Кабінетом міністрів і НАК "Нафтогаз України".

На початку квітня "Нафтогаз" виконав розпорядження уряду і знизив ціну на газ для населення з квітня 2019 року із 8,55 грн за куб до 8,38 грн за куб – тобто на 17 копійок за куб.

Також Кабінет Міністрів ухвалив постанову №293 і зобов’язав "Нафтогаз" з червня продавати для населення газ дешевше.

А 12 червня уряд змінив формулу розрахунку ціни газу, який "Нафтогаз" продає населенню і теплокомуненерго.

Економічна правда