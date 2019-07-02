Український банк потрапив до рейтингу Топ-1000 світових фінустанов

У рейтинг The Banker потрапив український державний банк Приватбанк, який був помічений у категорії установ, які продемонстрували швидкий перехід від збитків до прибутку.

Про це із посиланням на рейтинг світових банків британського видання The Banker повідомляє Payspace.

Так, на вершині рейтингу виявився китайський ICBC - його капітал першого рівня 337,5 млрд дол, активи 4 трлн дол). Потім йде China Construction Bank (287,4 млрд дол, активи 3,4 трлн дол). Далі -Agricultural Bank of China (242,9 млрд дол, активи 3,3 трлн дол) і Bank of China (230 млрд дол, 3,1 трлн дол).

За китайськими банками йдуть американські на чолі з JPMorgan Chase.

Європейським банкам не вдалося увійти у ТОП-10, проте вони увійшли в ТОП-30.

Зокрема, в тридцятку кращих потрапили такі фінустанови як: іспанська Banco Santander, французькі Credit Agricole, BNP Paribas, BPCE Group і Societe Generale, а також німецький Deutsche Bank і італійський Unicredit.

У виданні зазначають, що відставання європейської банківської системи від Азії і США обумовлено тим, що фінустанови Європи все ще не оговталися після кризи 2008-2009 років.

Сукупний капітал найбільших банків Китаю становить 2,1 трлн дол, що в півтора рази більше, ніж капітал провідних європейських банків.

У рейтингу є і банки, які зазнали найбільше збитків. До таких установ належать банки Індії. Так, збитки індійської IDBI становили 3,2 млрд дол, Punjab National Bank - 2,2 млрд дол.

Однак у трійку банків із найбільш значними втратами увійшов німецький Norddeutsche Landesbank - за рік його капітал знизився на 2,3 млрд.

Нагадаємо, 1 липня Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології. На першому місці в цьому списку виявився Приватбанк.