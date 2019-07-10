Всі розділи
Укр / Рус

Закриття міжбанку: долар повертає втрачене

Середа, 10 липня 2019, 17:47
 

10 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,91 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,87 - 25,91 гривні;

Євро - 29,07 - 29,11 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 11 копійок, встановивши його на 10 липня на рівні 25,49 гривні.

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,68 - 25,77 гривні за долар.

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,53 - 25,55 гривні за долар.

9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки 10 липня 2019, 11:28
Курс валют: міжбанк закрився ростом долара 9 липня 2019, 17:35
Офіційний курс: гривня значно зміцнилася 9 липня 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!