Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись
Середа, 10 липня 2019, 09:29
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 11 копійок, встановивши його на 10 липня на рівні 25,49 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,56 гривні (на 9 липня - 28,71 гривні).
Нагадаємо:
9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,53 - 25,55 гривні за долар.
9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.
Економічна правда
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