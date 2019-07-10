Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватись

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 11 копійок, встановивши його на 10 липня на рівні 25,49 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,56 гривні (на 9 липня - 28,71 гривні).

Нагадаємо:

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,53 - 25,55 гривні за долар.

9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.

Економічна правда