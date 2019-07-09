Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,53 - 25,55 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:55 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,45 - 25,48 гривні;

Євро - 28,50 - 28,53 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,49 - 25,78 гривні. Євро купують по 28,55 гривні, продають по 29,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,67 - 25,74 гривні, євро - 28,75 - 28,92 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 9 липня на рівні 25,60 гривні.

8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,62 - 25,63 гривні за долар.

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,56 — 25,58 гривні за долар.

Економічна правда