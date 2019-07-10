Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки
10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,68 - 25,77 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США - 25,65 - 25,68 гривні;
Євро - 28,76 - 28,80 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,57 - 25,87 гривні. Євро купують по 28,55 гривні, продають по 29,10 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,78 - 25,87 гривні, євро - 28,88 - 28,99 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 11 копійок, встановивши його на 10 липня на рівні 25,49 гривні.
9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,53 - 25,55 гривні за долар.
9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua