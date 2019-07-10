Курс валют: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,68 - 25,77 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,65 - 25,68 гривні;

Євро - 28,76 - 28,80 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,57 - 25,87 гривні. Євро купують по 28,55 гривні, продають по 29,10 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,78 - 25,87 гривні, євро - 28,88 - 28,99 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 11 копійок, встановивши його на 10 липня на рівні 25,49 гривні.

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,53 - 25,55 гривні за долар.

9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,63 - 25,67 гривні за долар.

Економічна правда