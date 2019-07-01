З 1 липня виріс акциз на тютюнові вироби в Україні

Із 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби зросли на 9%, що спричинить подорожчання сигарет.

Це передбачено змінами до Податкового кодексу, які Верховна Рада внесла перед прийняттям державного бюджету на 2019 рік.

Як повідомлялося раніше, це призведе до зростання цін на сигарети, які у середньому подорожчають на 2-3 грн за пачку.

Нагадаємо, що у кінці 2018 року парламентарі відклали до 1 липня 2019 року додаткову 9-відсоткову індексацію акцизів на тютюнові вироби, що зменшило доходи бюджету на 6,6 млрд грн.

Нагадаємо:

Із 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії.

Також із 1 липня в Україні на 67 гривень зросла мінімальна пенсія, її розмір тепер становить 1564 гривні.

Окрім того, з 1 липня набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

Економічна правда