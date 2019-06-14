У Гройсмана пояснили, чому не дали гроші на аудит "Укроборонпрому"

Рішення про фінансування аудиту "Укроборонпрому" скасовано через формальності, його очікують все ж прийняти на найближчому засіданні уряду.

Про це повідомив ЕП прес-секретар Володимира Гройсмана Василь Рябчук.

"Прийняте рішення про надання підтримки на проведення аудиту було доручено доопрацювати, водночас під час доопрацювання необхідним стало уточнення обсягів такої підтримки, відповідно рішення було скасовано, та очікується прийняття відповідного рішення на найближчому засіданні Уряду", - повідомив він.

У той же час, призначений 12 червня членом наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус у Twitter висловив сподівання, що рішення буде прийнято вже на наступному тижні і аудит почнеться "дуже скоро".

Спротив. Знову система не бажає швидких змін. Але, після обговорення питання з окремими міністрами, є надія що на наступному тижні кабмін переголосує це та прийме правильне рішення. Тримаємо питання під контролем та очікуємо початок аудиту дуже скоро. 🇺🇦 @ukroboronprom https://t.co/tbg7uwa32N — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) June 14, 2019

Нагадаємо:

У травні Гройсман дав "Укроборонпрому" 10 днів на проведення фінансового аудиту.

22 травня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

На початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.

Над "Укроборонпромом" вже кілька місяців відсутній фінансовий контроль. У двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" в березні 2019 року закінчилися повноваження.

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Економічна правда