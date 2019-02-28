Підкуп в законі. Хто отримає пенсійні доплати перед виборами

Уряд вирішив не порушувати традицію попередників і збільшив соціальні видатки напередодні виборів. Скільки отримають українці і як це вплине на економіку?

Березень 2019 року обіцяє пенсіонерам багато змін. Зокрема, 10,2 млн пенсіонерів отримають пенсії, перераховані за новими правилами. Такий перерахунок передбачений законом про пенсійну реформу, ухваленим у жовтні 2017 року.

Утім, без сюрпризів не обійшлося. Як стало відомо днями, 1,9 млн пенсіонерів отримають у березні та квітні доплати до пенсій у розмірі 2 410 грн. Це вже друге політичне рішення Кабміну про роздавання населенню грошей. Наприкінці січня з'явилася інформація, що українці разом з пенсіями отримають готівкою й субсидії.

Населення отримає ці виплати напередодні виборів, і така щедрість уряду цілком вписується у поведінку кількох поколінь попередників: збільшити соціальні видатки напередодні виборів, щоб задобрити електорат. ЕП нагадує правила індексації пенсій, розповідає, звідки у бюджеті кошти на додаткові виплати і хто їх отримає.

Запланована індексація

Пенсійна реформа передбачає автоматичну індексацію пенсій залежно від двох показників: 50% рівня зростання інфляції за рік і 50% зростання середньої зарплати. Індексацію слід проводити щорічно, починаючи з 1 березня 2019 року.

Коефіцієнт збільшення середньої зарплати, тобто доходу, з якого сплачені внески, — 1,17. За даними Мінсоцполітики, у березні 2019 року пенсії будуть перераховані 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме 255 грн.

"Це не означає, що всі отримають по 255 грн, адже кошти розподіляються відповідно до формули", — йдеться у роз'ясненні міністерства. Реальне підвищення відбудеться для 8 млн пенсіонерів. Воно не буде меншим за 100 грн.

Доплати профінансують власники "євроблях"

Восени 2018 року, під час доопрацювання бюджету-2019, уряд заклав додатковий ресурс для Пенсійного фонду — 1 млрд грн від розмитнення "євроблях". Щоправда, тоді ця цифра була умовною. Розуміння, скільки насправді держава отримає від легалізації авто з іноземною реєстрацією, не було.

Результат перевершив усі прогнози: митники оформили 195,2 тис транспортних засобів. За данимиМінфіну, загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів, що порушили митний режим, сягнула 8,65 млрд грн. Саме ці гроші підуть на пенсійні доплати. На них потрібно 4,5 млрд грн.

Хто отримає ці кошти?

"У 2,5 млн пенсіонерів пенсії менші за прожитковий мінімум. Навіть після перерахунку на коефіцієнт 1,17 вони не виходять на вищий рівень. Проте у 1,9 млн з цих людей є повних страховий стаж. Саме вони отримають по дві доплати по 1 205 грн у березні та квітні", — пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Далі розмір їхніх пенсій буде таким, як передбачить індексація.

Вибори перемогли економічну доцільність

Роздування соціальних видатків і, як наслідок, збільшення доходів окремих категорій громадян зазвичай пришвидшує інфляцію. Однак у цьому випадку ефект буде мінімальним, запевняють у Національному банку.

"За оцінками НБУ, додатковий вплив анонсованих заходів на річний показник інфляції становитиме менше 0,1 відсоткового пункту в кінці 2019 року завдяки вищій схильності до споживання осіб з порівняно низьким рівнем доходів, а також через певне підвищення інфляційних очікувань", — уточнили в прес-службі НБУ.

Спрямування додаткового ресурсу на соціальні видатки цілком вписується у спроби влади задобрити електорат перед виборами замість того, щоб частково закрити дірки в бюджеті Пенсійного фонду. Свого часу уряди Юлії Тимошенко та Микола Азарова також активно практикували фінансові ігри з електоратом.

Передвиборні "фішки" попередників 2008 рік. Уряд Тимошенко ухвалює політичне рішення виплатити кожному вкладнику Ощадбанку СРСР до 1 тис грн. Видатки бюджету становили 5,8 млрд грн, компенсацію отримали близько 6,4 млн осіб. У жовтні 2009 року, за три місяці до президентських виборів, Кабмін Тимошенко вносить зміни до державного бюджету та в посткризових умовах підвищує соціальні стандарти. 2012 рік. За п'ять місяців до парламентських виборів, Верховна Рада схвалює законопроект Кабміну Азарова про внесення змін до державного бюджету щодо вирішення соціальних питань. Доходи і видатки фінплану збільшено на 33,3 млрд грн. Кошти пішли на підвищення пенсій, збільшення прожиткового мінімуму та соціальних виплат незахищеним категоріям населення. 2012 рік. У державному бюджеті з'являється стаття "Доступне житло" — програма пільгової іпотеки для молодих сімей. Іпотека під 3% річних стала соціальною "фішкою" президента Віктора Януковича.

"Розумніше було б залишити надходження від "євроблях" у резерві на непередбачувані обставини. Тим більше, очікується уповільнення економічного зростання", — каже аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Ризики повторення затримок з виплатою пенсій реальні: цьогоріч ПФ продовжує потерпати від касових розривів і позичає гроші з єдиного казначейського рахунку.

"Доплати пенсіонерам — це своєрідне роздавання гречки.

До державної політики подолання бідності вони мають віддалений стосунок.

Політика повинна бути продуманою і довгостроковою, одноразові ж виплати стійкого ефекту не дадуть", — вважає заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко.

Для пенсіонерів ці гроші не будуть зайвими, але альтернативних варіантів, які б дали більшу ефективність, навіть не прораховували, резюмує експерт.