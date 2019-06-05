Суховантаж Дунайського пароплавства продали дешевше металобрухту

Слідчі і прокурори досліджують обставини можливого привласнення коштів підприємства посадовими особами ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" шляхом продажу в 2019 році рефрижераторного судна "Микола Савицький" компанії "Металіка".

Про це повідомляє Військова прокуратура Південного регіону в Facebook.

Судно продали через електронні торги на електронному майданчику "Prozorro.sale" за 3,47 млн ​​грн при початковій ціні продажу - 3,44 млн грн.

"Разом з тим, згідно з технічними характеристиками судна, його вага становить понад 1200 тонн. З урахуванням середньої ринкової вартості металобрухту в розмірі 6000 грн за 1 тонну, мінімальна вартість зазначеного судна повинна становити близько 7 млн ​​грн, що більше, ніж в два рази перевищує ціну, по якій судно було фактично реалізовано", - відзначили у військовій прокуратурі.

Зараз в рамках розслідування кримінального провадження тривають слідчі дії, обшуки, допити свідків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) проводить місцевий слідчий відділ Нацполіції під процессуальнім керівництвом військової прокуратури та з оперативним супроводом СБУ та спецпідрозділу Державної прикордонної служби.

Нагадаємо:

Департаменту захисту економіки Національної поліції розслідував справу про спробу незаконного продажу теплохода "Микола Савицький" Українського дунайського пароплавства за статтею "зловживання впливом".

Радник гендиректора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі, які намагалися здійснити незаконний продаж теплохода "Микола Савицький", були затримані під час отримання неправомірної вигоди в одному з ресторанів в м. Дніпро.

Правоохоронці встановили, що радник гендиректора пароплавства і представник біржі запропонували зацікавленій особі придбати судно за вигідною ціною, шляхом впливу на посадових осіб відомства, але за це потенційний покупець повинен був заплатити особисто їм 260 тисяч доларів.

Для здійснення махінації з продажу спільники створили умови, за якими неможливо було провести аукціон за стартовою ціною, в результаті початкова вартість була знижена на 30%, крім того, покупець отримав можливість викупити теплохід без аукціону.

Як відомо, "Українське дунайське пароплавство" очолює Дмитро Чалий. Він був призначений на посаду 15 березня 2018 року поза конкурсом. Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".

В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.

Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.

За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.

У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.

Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.

Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.

На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.

До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

Економічна правда