Людина Гройсмана без конкурсу очолила Дунайське пароплавство

Дмитро Чалий

Міністерство інфраструктури призначило Дмитра Чалого главою правління ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" строком на три роки на умовах контракту.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці підприємства в мережі Facebook.

Чалий виконував обов'язки голови правління ПрАТ "УДП" на період до прийняття відповідного рішення вищим органом товариства з 29 листопада 2017 року.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №777 від 3 вересня 2008 року, кадрові призначення керівників держпідприємств повинні здійснюватися на конкурсній основі.

Економічна правда тричі надсилала запит до Міністерства інфраструктури щодо проведення конкурсу на посаду голови правління УДП і формування наглядової ради підприємства, але відповіді так і не отримала.

Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".

В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.

Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.

За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.

У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.

Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.

Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.

На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.

До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських судів.

Основу дунайських перевезень флоту складає українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

Економічна правда