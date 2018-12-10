Стали відомі подробиці справи про хабар у Дунайському пароплавстві

Справа про спробу незаконного продажу теплохода "Микола Савицький" Українського дунайського пароплавства розслідується за статтею "зловживання впливом".

Про це повідомляється на офіційній сторінці департаменту захисту економіки Національної поліції в Facebook.

Радник гендиректора ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі, які намагалися здійснити незаконний продаж теплохода "Микола Савицький", були затримані під час отримання неправомірної вигоди в одному з ресторанів в м. Дніпро.

Оперативники управління захисту економіки в Дніпропетровській області встановили, що Міністерство інфраструктури виставило на продаж теплохід "Микола Савицький", 1988 року, ринкова вартість якого сягає 700 тисяч доларів.

Всі процедури з його реалізації організовували "Українське Дунайське пароплавство" та Перша Українська міжрегіональна товарна біржа.

Однак замість організації аукціону представники цих двох структур організували злочинну схему з продажу держмайна.

Правоохоронці встановили, що радник гендиректора пароплавства і представник біржі запропонували зацікавленій особі придбати судно за вигідною ціною, шляхом впливу на посадових осіб відомства, але за це потенційний покупець повинен був заплатити особисто їм 260 тисяч доларів.

Для здійснення махінації з продажу спільники створили умови, за якими неможливо було провести аукціон за стартовою ціною, в результаті початкова вартість була знижена на 30%, крім того, покупець отримав можливість викупити теплохід без аукціону.

В ході слідчих дій встановлено умову зловмисників: покупець повинен був залишити кошти у визначеному ними пункті обміну валют.

У пункті обміну валют, в якому за вказівкою затриманих були залишені гроші, правоохоронці вилучили 100 тис доларів, отриманих в якості частини неправомірної вигоди.

Наразі радник керівника УДП і представник біржі затримані в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення їм підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу.

Як відомо, "Українське дунайське пароплавство" очолює Дмитро Чалий. Він був призначений на посаду 15 березня поточного року поза конкурсом. Міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю ЕП назвав це призначення "політичним рішенням".

Чалий у 2016-2017 роках працював заступником директора морського торгового порту "Чорноморськ" і Одеського МТП, а перед цим - комерційним директором "Укрпошти".

В Одеському морському торговому порту і в "Укрпошті" Чалий був заступником Ігоря Ткачука.

Вінницький бізнесмен Ткачук очолював "Укрпошту" з грудня 2014 року. Це брат народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Геннадія Ткачука.

За словами нардепа від БПП Сергія Лещенка, Геннадій Ткачук входить в групу, яка орієнтується на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Ігор Ткачук був одним з транспортних перевізників у Вінниці, мером якої Гройсман був до переїзду в Київ у 2014 році на посаду віце-прем'єр-міністра.

У 2015-2016 роках Ткачук брав участь в конкурсі на посаду голови "Укрпошти". Конкурс він програв Ігорю Смілянському.

Однак довгий час не покидав своє крісло, оскільки його діловий партнер і заступник Дмитро Чалий - який теж брав участь в конкурсі, як підставна особа - подав до суду і заблокував імплементацію його результатів.

Чалий згідно з декларацією, поданою ним як претендентом на пост глави правління УДП, у 2016 році отримав 509,1 тис грн зарплати в "Укрпошті" і 1,185 млн грн зарплати в Одеському МТП.

На початок року у нього також були готівкові заощадження в розмірі 1 млн грн, 300 тис доларів і 100 тис євро.

До призначення в Чорноморський МПТ досвіду роботи в морегосподарському комплексі Чалий не мав.

УДП здійснює понад 30% транспортних перевезень по Дунаю.

Флот УДП нараховує майже 400 самохідних та несамохідних річкових і 30 морських суден.

Основу дунайських перевезень флоту становить українська металургійна сировина, що поставляється для різних споживачів у придунайських країнах.

Економічна правда