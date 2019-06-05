Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

5 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,92 - 26,95 гривні;

Євро – 30,35 - 30,38 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,79 - 27,13 гривні. Євро купують за 30,01 гривні, продають за 30,56 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,85 - 26,89 гривні, євро - 30,02 - 30,18 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок, встановивши його на 5 червня на рівні 27,20 гривні.

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда