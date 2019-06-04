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Гривня на міжбанку трохи оговталася після падіння

Вівторок, 4 червня 2019, 17:25
 

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,11 - 27,15 гривні;

Євро - 30,50 - 30,54 гривні.

Нагадуємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,95 гривні.

Економічна правда

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