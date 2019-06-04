Обвал гривні: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,23 - 27,25 гривні;

Євро – 30,66 - 30,68 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 - 27,18 гривні. Євро купують за 29,96 гривні, продають за 30,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,03 гривні, євро - 30,14 - 30,27 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,95 гривні.

3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.

Економічна правда