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Гривня впала нижче 27 за долар

Середа, 5 червня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок, встановивши його на 5 червня на рівні 27,20 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,59 гривні (на 4 червня - 30,14 гривні).

Нагадуємо:

4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.

4 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,11 - 27,15 гривні за долар.

Економічна правда

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Економічна правда
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