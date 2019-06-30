Новини вихідних: справа SkyUp, нові правила ввезення посилок та паром до Італії

Про справу SkyUp. Позов до авіакомпанії SkyUp Airlines в Баришівський районний суд, який вирішив призупинити ліцензію на перевезення пасажирів, пов'язаний з народним депутатом з оточення олігарха Ігоря Коломойського.

Про відсторонення Рожкової. Олігарх Ігор Коломойський заявив, що вітає рішення Баришівського суду щодо заборони першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління і виконувати свої обов’язки.

Про будівництво "Північного потоку-2". Компанія-оператор Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку на прокладку газопроводу "Північний потік-2" через територіальні води Данії.

Про нові правила ввезення посилок. З 1 липня 2019 року набувають чинності зміни до Податкового кодексу, які стосуються оподаткування посилок з-за кордону.

Про паром до Італії. Під час візиту української урядової делегації до Італії обговорювалося питання запуску порома з Чорноморська до італійського міста Барі.