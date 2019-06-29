Коломойський привітав рішення суду щодо відсторонення Рожкової

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що вітає рішення Баришівського суду щодо заборони першій заступниці голови Національного банку Катерині Рожковій брати участь у засіданнях правління і виконувати свої обов’язки.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший") – "Таємниця Баришівського суду".

У відповідь на питання щодо можливої його вигоди від цього рішення, адже Коломойський публічно виступав за звільнення Рожкової, олігарх заявив: "Я і зараз виступаю за її відсторонення. Я прямо подаю свої позовні вимоги і прямо про них кажу, а оце: якісь люди подають до Баришівського суду... Я не знаю, хто це. Якщо відсторонили, значить, я це вітаю".

І додав: "Таке рішення, який би суд не виніс, я буду вітати, якщо це стосується Рожкової... Допоки Карфаген не буде зруйнований".

У розслідуванні йдеться про неординарність рішень провінційного суду, коли в одному випадку він посягає на непритаманну йому юрисдикцію, а в іншому – вимагає того, що виконати неможливо.

Нагадаємо:

Баришівський районний суд Київської області 11 червня прийняв рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь в засіданнях правління Нацбанку і виконувати покладені на неї посадові обов'язки.

Пізніше Катерина Рожкова заявила, що повернулася з Лондона, де була на конференції, і вийшла на роботу.

В НБУ заявили, що суд не може звільнити Рожкову.

Національна академія правових наук України, яка на прохання НБУ виступила експертом з даного питання, стверджує, що суд перевищив свої повноваження.

НБУ оскаржив це рішення.

Економічна правда