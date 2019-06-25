SkyUp звинувачує суд у затягуванні з рішенням щодо ліцензії перевізника
Авіакомпанія SkyUp Airlines (Київ) звинувачує сторону позивача в особі адвоката в умисному затягуванні апеляційного процесу за рішенням Баришівського районного суду Київської області про призупинення ліцензії на право здійснення SkyUp госпдіяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом.
Про це із посиланням на заяву в Facebook співвласника компанії Олександра Альби повідомляє Інтерфакс-Україна.
За словами співвласника компанії, 25 червня відбулося засідання в апеляційному суді Києва, на яке прийшов адвокат позивачки по справі проти SkyUp, яка насправді не писала позов і не користувалася послугами цього авіаперевізника.
"Цей адвокат заявив про відвід судді, щоб потягнути час. Навіщо? Цікаве питання. Чиї інтереси насправді захищає цей адвокат і звідки у нього підпис заявника? Не менш цікаве питання", - написав Альба.
Згідно з опублікованою ним інформацією, ім'я адвоката, який захищає сторону позивача у зазначеній справі - Євген Олександрович Рівний.
Співвласник SkyUp також підкреслив, що авіакомпанія зробить усе можливе, щоб змусити виконавців таких сумнівних рішень відповідати за законом.
Він також нагадав, що особа, зазначена в якості сторони позивача, ніколи не писала позов, а також не літала рейсами SkyUp, і взагалі не має закордонного паспорта.
"За даним фактом було написано заяву в поліцію", - зазначив Альба.
Нагадаємо:
25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів авіатранспортом.
У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.
На це відреагував міністр інфраструктури Володимир Омелян, який у Facebook заявив, що "SkyUp буде літати і компанії нічого не загрожує".
12 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман розкритикував рішення Баришівського райсуду і доручив Міністерству юстиції підготувати листа до органів судової влади і президенту про всі схожі випадки.
Як повідомлялося, SkyUp працює у звичайному режимі.
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Економічна правда
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