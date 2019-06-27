Нефьодов хоче перевести митників "на контракт"

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Переможець конкурс на голову нової Державної митної служби Максим Нефьодов хоче перевести митницю на контрактну систему роботи.

Про це він сказав в коментарі Радіо Свобода.

"Я є прихильником того, аби перевести митницю на контрактну систему роботи. А не так, як зараз у держслужбі – людина влаштовується і передбачається, що вона працює там довічно, до пенсії. А коли є якийсь спочатку короткостроковий контракт, потім переходить у трирічний, п’ятирічний і так далі. Коли встановлюється KPI (індикатор ефективності – ред) на конкретну людину, так і групові. Головне – отримувати результат", – сказав Нефьодов.

Він додав, що в організацій роботи митниці послуговуватиметься не лише новими ідеями, а й раніше здобутим досвідом.

"Нам дуже рідко треба вигадувати якийсь велосипед чи якісь унікальні, геніальні рішення. Вже існує величезна кількість планів із реформи митниці, складених і попереднім Міністерством фінансів під керівництвом Олександра Данилюка, і під керівництвом нинішнього міністра Маркарової. Є великий проект, який був розроблений американською митницею і запропонований уряду України. Тому не стоїть питання щось вигадати", – додав Нефьодов.

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Нагадуємо:

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на два окремих органи — митну та податкову служби.

У березні 2019 року уряд розділив ДФС на дві структури.

Пізніше того ж місяця Кабмін оголосив конкурс на голів податкової та митної служб.

Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов виграв конкурс на посаду голови нової Державної митної служби.