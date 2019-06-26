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Платформа на Видубичах для зупинки Kyiv Boryspil Expess буде завдовжки 209 метрів - Кравцов

Середа, 26 червня 2019, 12:53
 

На платформі на Видубичах для зупинки Kyiv Boryspil Expess будуються два виходи та входи, завершується монтаж фундаменту пасажирської платформи. 

Про це у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Патформа на Видубичах буде завдовжки 209 метрів, будуємо 2 виходи та входи. Один буде під землею, прямо до метро. Другий вхід — сходи до облаштованого майданчика", - написав він.

За його словами, зараз завершується монтаж фундаменту пасажирської платформи, далі - стінові блоки.

 

"Це дуже складна ділянка: тут велика кількість інженерних мереж зв’язку й енергетики, тому більшу частину робіт доводиться виконувати вручну, без залучення будівельної техніки", - підкреслив Кравцов.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" зазначив, що для Києва це буде унікальний транспортний хаб, який фактично об’єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт.

"Наприклад, якщо пасажир їде з Обухова, то він зможе доїхати автобусом до транспортного вузла Видубичі, там пересісти на експрес і менш ніж за 30 хвилин бути в аеропорту "Бориспіль", - пояснив він.

Нагадаємо:

31 травня Кравцов повідомив, що на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.

Про плани з'єднати Kyiv Boryspil Express із метро повідомлялося ще в грудні 2018 року.

Також нагадаємо, що 30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Він курсує між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.

Економічна правда

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Бориспіль залізниця

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