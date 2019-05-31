На Видубичах будують платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express

На Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook.

"Видубичі уже зараз демонструють ріст пасажиропотоку і є потужним транспортним хабом столиці. Ми хочемо створити єдиний логістичний простір", - написав він.

Кравцов додав, що експреси до аеропорту будуть не лише робити зупинку на станції, а й інтегровані з автовокзалом і мати вихід до метро.

"Маємо закінчити ремонті роботи вже до кінця 2019-го", - резюмував він.

Нагадаємо:

Про плани з'єднати Kyiv Boryspil Express із метро повідомлялося ще в грудні 2018 року.

Також нагадаємо, що 30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.

Він курсує між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.

Економічна правда