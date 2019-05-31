На Видубичах будують платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express
На Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов у Facebook.
"Видубичі уже зараз демонструють ріст пасажиропотоку і є потужним транспортним хабом столиці. Ми хочемо створити єдиний логістичний простір", - написав він.
Кравцов додав, що експреси до аеропорту будуть не лише робити зупинку на станції, а й інтегровані з автовокзалом і мати вихід до метро.
"Маємо закінчити ремонті роботи вже до кінця 2019-го", - резюмував він.
Нагадаємо:
Про плани з'єднати Kyiv Boryspil Express із метро повідомлялося ще в грудні 2018 року.
Також нагадаємо, що 30 листопада у Києві запустили перший експрес до Борисполя.
Він курсує між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово.
Економічна правда
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