S&P знизило рейтинг Ferrexpo Жеваго через підозри у відмиванні грошей

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings знизило рейтинг британської компанії з активами в Україні Ferrexpo plc. зі "стабільного" на "негативний" через триваючі розслідувань щодо пожертвувань компанії в благодійний фонд Blooming Land і пов'язаних з цим репутаційних ризиків.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми переглянули прогноз українського виробника залізорудних окатишів Ferrexpo на "негативний", оскільки здійснені раніше пожертвування благодійної організації в Україні можуть призвести до репутаційного ризику. Ми розуміємо, що розслідування ради все ще триває. На даному етапі нам не вистачає достатньої ясності щодо серйозності проблем, якщо такі є, і термінів вирішення ", - пояснюється в прес-релізі S & P.

Разом з тим рейтингове агентство констатує: ці питання не вплинули на діяльність Ferrexpo.

"Крім того, ми відзначаємо сильний баланс компанії. Ціни на залізну руду, що перевищують 100 доларів за тонну, є підтримуючими і повинні пом'якшити деякі потенційні фінансові наслідки. Ми будемо продовжувати відслідковувати будь-який вплив на діяльність компанії", - додають в агентстві.

Як повідомлялося, Ferrexpo кілька разів відкладала публікацію річного звіту за 2018 рік у зв'язку з триваючою незалежної перевірки щодо благодійних пожертвувань компанії на користь української благодійної організації Blooming Land.

На початку лютого 2019 року Ferrexpo інформувала, що її аудитори Deloitte LLP отримали копії банківських виписок безпосередньо від благодійного фонду Blooming Land в рамках процесу перевірки використання внесків, зроблених Ferrexpo.

Згідно з результатами першого півріччя 2018 року, Ferrexpo в цей період пожертвувала 9,5 млн доларів для Blooming Land. При цьому компанія не вносила ніяких додаткових пожертвувань в Blooming Land з травня 2018 року.

Робота заснованого 4 лютого незалежного комітету з перевірки ведеться спільно з радниками в Великобританії і Україні, включаючи BDO. На додаток до невідповідностей в копіях банківських виписок, наданих Blooming Land, попередня робота BDO виявила ряд невідповідностей в застосуванні засобів Blooming Land і її субфонд, що вказує на те, що не всі кошти були використані для їх заявленої мети.

Разом з тим аудиторська компанія Deloitte LLP відмовилася від продовження роботи в якості аудитора Ferrexpo.

Нагадаємо:

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