Ferrexpo Жеваго утвердила рекордные дивиденды

Годовое собрание акционеров британской горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине утвердило рекордные дивиденды по итогам работы в 2018 году – 0,231 доллара за акцию, что на 40% превышает уровень дивидендов за 2017 год (0,165 доллара за акцию).

Об этом сообщается в информации компании о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, состоявшегося 7 июня, передает "Интерфакс-Украина".

За финальные дивиденды в размере по 0,06 доллара на акцию проголосовали акционеры, владеющие 99,73% акций, без учета воздержавшихся.

На собрании рассматривался отчет по итогам работы в 2018 году, при этом за его одобрение проголосовало 66,69% акционеров, против - 33,31%.

Как сообщалось, в годовом отчете компании на Лондонской фондовой бирже совет директоров Ferrexpo предложил акционерам утвердить рекордные дивиденды по итогам работы в 2018 году – 0,231 доллара за акцию, что на 40% превышает уровень дивидендов за 2017 год (0,165 доллара за акцию). В рамках этого предложения финальные специальные и обычные дивиденды предлагались в размере по 0,06 доллара на акцию, тогда как год назад они составляли соответственно 0,06 доллара и 0,03 доллара за акцию.

В документе уточнялось, что в случае утверждения этого предложения всего на выплату дивидендов за 2018 год будет направлено 135 млн долларов по сравнению с 97 млн долларов по итогам 2017 года. Согласно отчету, такое повышение дивидендов отражает долгосрочные структурные факторы, лежащие в основе спроса на окатыши, и стабильную генерацию денежных средств группой.

Ferrexpo в 2018 года сократила чистую прибыль на 15% – до 335,22 млн долларов, увеличив выручку на 6,4% – до 1274,03 млн долларов.

Крупнейшим акционером компании является ее СЕО украинский бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.

В 2018 году компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Британская Ferrexpo plc с активами в Украине владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Напомним:

В апреле подозрения в отмывании денег резко обрушили акции Ferrexpo Жеваго.

Финдиректор жеваговского Ferrexpo успел продать 150 тысяч акций до обвала.