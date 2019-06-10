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Ferrexpo Жеваго затвердила рекордні дивіденди

Понеділок, 10 червня 2019, 16:53
 

Річні збори акціонерів британської гірничорудної компанії Ferrexpo plc з активами в Україні затвердили рекордні дивіденди за підсумками роботи в 2018 році - 0,231 долара за акцію, що на 40% перевищує рівень дивідендів за 2017 рік (0,165 долара за акцію).

Про це повідомляється в інформації компанії про результати голосування з питань порядку денного зборів акціонерів, які відбулися 7 червня, передає "Інтерфакс-Україна".

За фінальні дивіденди в розмірі по 0,06 долара на акцію проголосували акціонери, які володіють 99,73% акцій, без урахування тих, хто утримався.

На зборах розглядалося звіт за підсумками роботи в 2018 році, при цьому за його схвалення проголосувало 66,69% ​​акціонерів, проти - 33,31%.

Як повідомлялося, в річному звіті компанії на Лондонській фондовій біржі рада директорів Ferrexpo запропонував акціонерам затвердити рекордні дивіденди за підсумками роботи в 2018 році - 0,231 долара за акцію, що на 40% перевищує рівень дивідендів за 2017 рік (0,165 долара за акцію). В рамках цієї пропозиції фінальні спеціальні та звичайні дивіденди пропонувалися в розмірі по 0,06 долара на акцію, тоді як рік тому вони становили відповідно 0,06 долара і 0,03 долара за акцію.

У документі уточнювалося, що в разі затвердження цієї пропозиції за все на виплату дивідендів за 2018 рік направлено 135 млн доларів у порівнянні з 97 млн ​​доларів за підсумками 2017 року. Згідно зі звітом, таке підвищення дивідендів відображає довгострокові структурні чинники, що лежать в основі попиту на окатиші, і стабільну генерацію грошових коштів групою.

Ferrexpo в 2018 року скоротила чистий прибуток на 15% - до 335,22 млн, збільшивши виторг на 6,4% - до 1274,03 млн доларів.

Найбільшим акціонером компанії є її СЕО український бізнесмен Костянтин Жеваго - 50,3% акцій.

Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю є виробництво та експорт високоякісних залізорудних окатишів, використовуваних у виробництві сталі.

Група Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатишів серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК.

У 2018 році компанія виробила 10,6 млн тонн залізорудних окатишів. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США.

Британська Ferrexpo plc з активами в Україні володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 99,11% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК.

Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

Нагадаємо:

У квітні підозри у відмиванні грошей різко обрушили акції Ferrexpo Жеваго.

Фіндиректор жевагівського Ferrexpo встиг продати 150 тисяч акцій до обвалу.

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Ferrexpo фінанси Жеваго

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