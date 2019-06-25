У жовтні з'явиться нова банкнота у тисячу гривень

Національний банк з 25 жовтня введе в обіг нову банкноту номіналом 1 тисяча гривень.

Про це повідомляє НБУ у Facebook.

Нацбанк також опублікував фото нової банкноти.

На аверсі купюри зображений український філософ, природознавець, основоположник геохімії, біогеохімії та радіогеології, вчення про біосферу та космізм Володимир Вернадський. На реверсі – президія Національної академії наук.

Нагадаємо:

Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року. Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років.

Раніше НБУ повідомив, що протягом 2019 року в обіг планують поступово ввести нові 5-гривневі монети, які у майбутньому мають замінити банкноти.

"Монетний двір передбачає поступове введення в обіг монет 5 та 10 гривень. Цього року 5 гривень можуть бути, а 10 — точно ні, вони надійдуть у наступні періоди", — сказав Смолій у січні.

У готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало 400,1 млрд гривень.

Цього року Нацбанк почав проводити аукціони з продажу нерозрізаних аркушів банкнотноміналами 1, 2, 5 та 10 гривень.

Економічна правда