НБУ оголосив, коли знову виставить на продаж нерозрізані гривні

Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Електронний біржовий аукціон № Е-17 буде проведено 21 березня 2019 року об 11:00 Універсальною товарною біржою "Контрактовий дім УМВБ". Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Умови участі в аукціоні розміщені на офіційному сайті біржі.

Нагадаємо, на аукціоні 24 січня НБУ реалізував нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на 9,8 млн гривень.