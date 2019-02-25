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НБУ оголосив, коли знову виставить на продаж нерозрізані гривні

Понеділок, 25 лютого 2019, 13:51
 

Національний банк України оголосив про проведення аукціону з продажу нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Електронний біржовий аукціон № Е-17 буде проведено 21 березня 2019 року об 11:00 Універсальною товарною біржою "Контрактовий дім УМВБ". Аукціон відбудеться в системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

Умови участі в аукціоні розміщені на офіційному сайті біржі.

Нагадаємо, на аукціоні 24 січня НБУ реалізував нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень на 9,8 млн гривень.

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