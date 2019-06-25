З жовтня монети 1, 2 та 5 копійок виведуть із обігу

Монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні та будуть виведені з обігу з 1 жовтня 2019 року.

Про це повідомив Голова НБУ Яків Смолій під час прес-брифінгу.

Також з обігу поступово виводитиметься монета номіналом 25 копійок, яка поки залишиться платіжним засобом.

Громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років, зазначає НБУ.

Раніше НБУ повідомив, що протягом 2019 року в обіг планують поступово ввести нові 5-гривневі монети, які у майбутньому мають замінити банкноти.

"Монетний двір передбачає поступове введення в обіг монет 5 та 10 гривень. Цього року 5 гривень можуть бути, а 10 — точно ні, вони надійдуть у наступні періоди", — сказав Смолій у січні.

Нагадаємо:

У готівковому обігу України станом на 1 січня 2019 року перебувало 400,1 млрд гривень.

Цього року Нацбанк почав проводити аукціони з продажу нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень.

Економічна правда