"Укрзалізниця" починає здавати майно в оренду, плануючи таким чином залучити сотні мільйонів гривень.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Facebook.

За його словами, відтепер кожен охочий може зайти на ProZorro та обрати з переліку необхідне йому майно компанії.

"Там багато цікавого: від місць під антени та банкомати, до приміщень на вокзалах для, наприклад, кав’ярень. Такі пропозиції - по всій Україні, як в великих містах, так і на маленьких станціях", - написав Кравцов.

Він також підкреслив, що подібних операцій компанія не проводила понад три роки.

"І це при тому, що компанія - один з найбільших власників рухомого і нерухомого майна в Україні", - зазначив голова правління УЗ.

Таким чином, підкреслив Кравцов, оренда на вокзалах стане прозорою.

"Тепер жодних "а можна якось вирішити це питання з орендою на вокзалі?". Тільки цивілізована і прозора оренда", - написав він.

І додав, що також це дозволить залучити гроші в компанію.

"Плануємо (залучити – ред.) сотні мільйонів гривень, але точно зможу сказати вже з практики", - додав він.

Перші лоти "Укрзалізниці" - за посиланням.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет Міністрів затвердив Стратегію "Укрзалізниці" на 2019-2023 роки, яка має зробити компанію більш інвестиційно привабливою та ефективною.

Як повідомлялося, негативний фінансовий результат діяльності вокзалів філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" за 2018 рік становив 405 млн гривень

Також нагадаємо, що вантажний парк залізниці зношений на 90%. Окрім того, критична зношеність понад 90% приміських поїздів обертається їх загорянням у дорозі. У зв’язку з цим в УЗ заявили про необхідність оновлення парку, на що попросили у держави понад 7 мільярдів гривень.

Економічна правда