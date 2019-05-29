"Укрзалізниця" створить "Вокзальну компанію"

В УЗ підготували дорожню карту щодо створення філії "Вокзальна компанія", яка повинна почати працювати до кінця 2019 року.

Про це повідомляє видання Магістраль.

"Наша мета - вдосконалити систему управління вокзалами, підвищити ефективність їх діяльності, в тому числі за рахунок мінімізації дублюючих функцій. До головних цілей відноситься і скорочення фінансових витрат", - заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики "Укрзалізниці" Антон Саболевський.

Саболевський нагадав, що негативний фінансовий результат діяльності вокзалів філії "Пасажирська компанія "АТ "Укрзалізниця" за 2018 рік становив 405 млн гривень

Він повідомив, що в УЗ планують три етапи реорганізації.

Спочатку до філії будуть передані позакласні вокзали, які наразі знаходяться в управлінні філії "Пасажирська компанія".

Далі будуть передані поетапно об'єкти I-III класу регіональних філій. Загалом на першому етапі відбудеться передача 106 вокзалів.

Після цього настане черга вокзалів IV, V категорій, яких більше 1,2 тис. Згодом до них приєднаються і зупинкові пункти, яких в УЗ майже 2,3 тис. Вони будуть передані на баланс підприємства.

Відповідно в структурі філії буде майно і персонал.

За словами Саболевського, при реорганізації УЗ вирішила слідувати німецькій моделі управління вокзалами (коли всі вокзали та пункти зупинки передаються на баланс однієї філії).

Її використовувала німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn, коли створила окрему структуру - DB Station&Service.

На момент заснування в 2001 році вона мала в управлінні майже 11 тис. об'єктів, тепер же їх всього 5,5 тис.

"Частина вокзалів була закрита або оптимізована. Цікавий момент: в Німеччині залізничну станцію може купити будь-хто. Дуже багато випадків, коли на малодіяльних ділянках новими власниками стають не лише юридичні, а й фізичні особи. Для них це засіб здійснення комерційної діяльності. Хтось бере з метою розвитку туризму, однак іноді і обслуговують поїзди. У країнах Євросоюзу відпрацьований механізм виставлення на продаж станцій через аукціони", - зазначає Саболевський.

Загалом з 1999 року, за словами Саболевського, на торгах в Німеччині було продано понад 2,1 тис. вокзалів. Причому частина - за символічну ціну в 1 євро, за умови інвестування в розвиток.

Більш того, на думку Саболевського, далеко не кожен вокзал після реформи буде мати начальника.

"Ми відходимо від того, що кожен вокзал повинен мати начальника. Виділено базові структурні підрозділи, керівники яких будуть управляти вокзалами на прилеглій території. Наприклад, глава станційного комплексу Київ-Пасажирський стане управляти вокзалами в Жмеринці та Фастові. А, наприклад, начальник вокзалу Львів буде відповідати за об'єкти на пасажирських станціях Трускавець, Моршин, Самбір. Ми відпрацювали чітку ієрархію, в якій буде виділено 19 "якірних" вокзалів - по два-чотири на кожен регіональний філіал", - розповів Саболевський.