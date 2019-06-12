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Кабмін затвердив Стратегію "Укрзалізниці" до 2023 року

Середа, 12 червня 2019, 14:07
 

Кабінет Міністрів затвердив Стратегію АО "Укрзалізниця" на 2019-2023 роки, яка має зробити компанію більш інвестиційно привабливою та ефективною.

Про це у Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Кабінет Міністрів України щойно затвердив Стратегію компанії на 2019-2023 роки", - написав міністр.

За його словами, у рамках реалізації Стратегії компанія має стати привабливою для інвестицій, ефективною для держави, прозорою для власників і зрозумілою для пасажирів.

Серед основних стратегічних ініціатив УЗ – встановлення обґрунтованих тарифів, реорганізація товариства, раціоналізація активів та боротьба з корупцією.

Серед інших стратегічних ініціатив називають: розширення переліку послуг, запровадження нової системи управління перевезеннями, а також системи безпеки тощо.

Нагадаємо, також у планах "Укрзалізниці" – створити "Вокзальну компанію", яка має запрацювати до кінця 2019 року.

Економічна правда

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Укрзалізниця Омелян

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