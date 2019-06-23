Новини вихідних: відключення електроенергії, курс гривні та зростання Bitcoin

Про курс гривні. Аналітики міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings оцінюють середньорічний курс гривні в 2020 році на рівні 30,6 гривні за долар.

Про відключення електроенергії. "Укренерго" попереджає про можливість аварійного відключення електроенергії у зв’язку з високою температурою повітря.

Про скандал навколо SkyUp. Жителька міста Баришівка Оксана Пасенко, яка зазначена позивачкою в ухвалі Баришівського районного суду, який 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів, заявляє, що не підписувала позовну заяву.

Про подорожчання Bitcoin. Біткоїн подорожчав на торгах у суботу і оновив річний максимум, його курс перевищив 11 тисяч доларів.

Про проблеми "Укртрансгазу". Компанія звернулася до ЄБРР, а також до ЄІБ із проханням переглянути чинні кредитні угоди за проектом модернізації української ділянки газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород.

Про позов до Boeing. Понад 400 пілотів подали колективний позов до компанії Boeing вимагаючи компенсацію за приховування недоліків програмного забезпечення літаків 737 Max.