Курс Bitcoin вже перевищив 11 тисяч доларів

Bitcoin подорожчав на торгах у суботу і оновив річний максимум, його курс перевищив 11 тисяч доларів.

Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Курс Bitcoin збільшився у ході торгів на 13%, до 11,119 тисяч доларів, досягнувши максимальної позначки з травня 2018 року.

З початку року вартість криптовалюти підскочила на 140%, однак Bitcoin дуже далекий від максимумів 2017 року, коли його курс був близький до 20 тисяч доларів.

Інші криптовалюти, такі як EOS, Ether, XRP і litecoin, також дорожчають у ході торгів у суботу.

Сукупна вартість усіх криптовалют оцінюється у 330,1 млрд доларів.

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