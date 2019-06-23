"Укртрансгаз" заявив про нестачу коштів для виконання умов кредитів ЄБРР і ЄІБ

Оператор газотранспортної системи України АТ "Укртарнсгаз" звернувся до ЄБРР, а також до ЄІБ із проханням переглянути чинні кредитні угоди за проектом модернізації української ділянки газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані компанії.

Відповідно до повідомлення, однією з причин, за якими УТГ не може реалізувати кредитну програму, є неспроможність оператора (через занижені з кінця минулого року тарифи на його послуги) відповідати критеріям фінансової стабільності, визначеним у кредитних угодах з ЄБРР і ЄІБ.

Крім того, в компанії зазначили, що заходи щодо підвищення надійності та ефективності використання української ділянки газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород можливо реалізувати й за рахунок значно меншого (ніж передбачено в кредитних договорах) обсягу коштів.

"Тому компанія просить ЄБРР зменшити суму кредиту, оскільки для досягнення його основних цілей буде достатньо залучити 125 млн євро інвестицій (замість 300 млн євро запланованого обсягу кредитних коштів)", - зазначено в повідомленні.

У своєму зверненні до фінансових організацій "Укртрансгаз" також просить їх провести консультації з українським урядом з метою визначення ступеня відповідальності УТГ і нового оператора ГТС за кредитними угодами, механізму використання коштів і обслуговування кредиту після завершення в Україні процесу анбандлінгу.

"Внесені Кабміном зміни до постанови №496 (від 1 липня 2016 року) про відділення функції транспортування природного газу чітко визначають механізм подальшого використання об'єктів і майна ГТС, а також юросіб, які відповідають за використання цих матеріальних активів. Водночас оновлена постанова прямо не регулює відносини "Укртрансгазу" з ЄБРР і ЄІБ у частині використання кредиту після відділення оператора ГТС", - пояснюється в повідомленні.



"З огляду на ці обставини "Укртрансгаз" вважає можливим використання коштів за кредитною угодою з ЄБРР і ЄІБ у 2019 році", - підсумували в компанії.



Як повідомлялося, в рамках кредитної угоди між УТГ, ЄБРР і ЄІБ фінансування на реконструкцію української ділянки газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород передбачалося в сумі 300 млн євро (по 150 млн євро). Ще 166 млн євро - власні кошти ПАТ "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.

Пропускна спроможність ГТС України на вході становить 288 млрд куб. м, на виході - 178,5 млрд куб. м, зокрема до країн Європи - 142,5 млрд куб. м, Молдови - 3,5 млрд куб. м.

Довжина української ділянки газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород становить 1160 км, діаметр труби - 1400 мм.