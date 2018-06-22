В українських містах звузять смуги руху

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вводить нову норму до Державних будівельних норм щодо ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник міністра Лев Парцхаладзе.

Відповідні зміни стосуються проектування нових та реконструкції існуючих вулиць і доріг та містяться в новій ДБН В.2.3-5: 2018 "Вулиці та дороги населених пунктів".

Оновлена ДБН вже опублікована і набуде чинності з 1 вересня 2018 року.

"Сьогодні в Україні ширина смуг руху на дорогах становить 3,5-3,75 метрів в залежності від їх призначення. Однак європейська практика показує, що дороги з меншою шириною смуги руху - близько 3-3,25 метрів - підсвідомо спонукають водіїв їхати з меншою швидкістю", - написав Парцхаладзе.

"Тому в новій ДБН по вулицях і дорогах ми вирішили переглянути і адаптувати цю норму до європейських, відповідно звузивши ширину смуг руху на українських дорогах при їх проектуванні і будівництві", - додав він.

За словами Парцхаладзе, такі зміни сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху та зменшенню аварійності, збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів, а також ефективному розвитку велосипедного руху і громадського транспорту за рахунок облаштування окремих смуг для них.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

Чинними на сьогодні будівельними нормами ширина смуги руху передбачена: 3,75 м – для І та ІІ категорій дороги, 3,50 м – для ІІІ, 3,0 м – для IV, а для V категорії ширина проїзної частини передбачена на рівні 4,5 м без розділення її на смуги руху.

За інформацією Укравтодору, щорічно в Україні скоюється до 180 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине до 5 тисяч осіб та травмуються близько 30 тисяч. До 80 % таких пригод стається в населених пунктах.

Основними причинами таких пригод є порушення водіями швидкісного режиму, що призводить до зіткнень та наїзду на пішоходів.

З метою покращення ситуації, урядом затверджено стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, одним із напрямків якої є зменшення швидкості в населених пунктах до 50 км/год.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що смерті на українських дорогах коштують українській економіці 1,5-2% ВВП або 4,5 мільярда доларів щорічно.

Економічна правда