В Україні хочуть перестати будувати ліві повороти на швидкісних трасах

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

"У нових змінах у ДБН щодо автомобільних доріг загального користування плануємо обмежити влаштування лівих поворотів на ділянках з високою інтенсивністю руху та передбачити в цих місцях обов’язкове проектування різнорівневих розв’язок", - заявив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

За його словами, близько третини аварій на трасах відбувається в ході виконання лівого повороту через зустрічний потік.

Одна з причин таких аварій - розміщення при будівництві доріг лівих поворотів, не враховуючи при цьому параметри щільності руху.

Планується встановити, що ліві повороти будуть розміщуватися тільки на ділянках доріг з інтенсивністю руху до 20 тис автомобілів на добу.

На швидкісних дорогах категорії 1-б з інтенсивністю руху понад 20 тис машин потрібно буде будувати багаторівневі розв'язки.

Економічна правда