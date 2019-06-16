В обхід "Газпрому": Україна готова допомогти Молдові купувати газ в ЄС

"Укртрансгаз" направив пропозицію Молдові у зв’язку із затримкою будівництва інтерконектора Румунія-Молдова, що ставить молдовську сторону у залежність від перемовин з "Газпромом".

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Використання можливостей української газотранспортної системи дозволить мінімізувати потенційні ризики, пов’язані із можливим перериванням транзиту газу з РФ, та гарантувати безпеку постачання газу молдовським споживачам", - заявили у компанії.

У прес-службі нагадали, що вже понад три роки Україна забезпечує свої потреби у газі без участі "Газпрому". Завдяки можливостям ГТС, Україна імпортує весь необхідний обсяг газу з країн ЄС.

"Молдовські постачальники за допомогою української ГТС можуть скористатися аналогічним підходом, що дозволить Молдові самостійно імпортувати газ з ЄС у разі необхідності", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Укртрансгаз" запропонував молдовській стороні можливість створити власний страховий запас газу в українських підземних сховищах, щоб забезпечити безперебійне постачання газу споживачам зимою 2019-2020 роках.

Офіційна пропозиція була направлена молдовській стороні навесні цього року.

Нагадаємо:

У квітні Україна почала закачування газ до наступної зими.

Запаси природного газу в підземних сховищах станом на 10 липня 2019 року становлять 12,050 мільярдів кубометрів - цей обсяг на 20% (на 1,967 мільярдів кубометрів) перевищує показник попереднього року.

На початку червня Укртрансгаз попереджав про переддефолтну ситуацію на ринку газу.

Економічна правда