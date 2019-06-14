Кабмін скасував рішення про виділення 32 мільйонів на аудит "Укроборонпрому"

На початку червня Кабінет Міністрів України прийняв рішення скасувати власне розпорядження про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету у сумі 32 мільйони гривень.

Про це стало відомо із протоколу урядового засідання від 5 червня, який оприлюднив голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

22 травня Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет Міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит державного концерну "Укроборонпром".

Тоді ж уряд прийняв розпорядження "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету", доручивши Мінекономрозвитку разом з Мінфіном, Мін’юстом та "Укроборонпромом" доопрацювати таке розпорядження та оформити його у триденний строк.

Утім, джерела в уряді повідомили, що документ не встигли оформити у відведений строк, що стало формальною підставою для його скасування.

"Рішення скасувати виділення коштів на аудит "Укроборонпрому" фактично означає, що в уряді не зацікавлені в незалежній перевірці фінансової діяльності концерну "Укроборонпром", - вважає Гліб Канєвський.

Експерт нагадав, що згідно плану реформи ОПК того ж уряду міжнародний аудит концерну мав бути організований ще в квітні цього року.

У травні Гройсман дав "Укроборонпрому" 10 днів на проведення фінансового аудиту.

Нагадаємо:

Над "Укроборонпромом" вже кілька місяців відсутній фінансовий контроль. У двох із чотирьох призначених членів наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" в березні 2019 року закінчилися повноваження.

У березні цього року після резонансного розслідування про схеми оточення Гладковського в "Укроборонпромі", тодішній президент України Петро Порошенко підписав указ про реформування оборонно-промислового комплексу, який зокрема передбачав залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради концерну "Укроборонпром".

Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в 2015-2019 роках проводилося досудове розслідування у 12 кримінальних провадженнях за можливими фактами зловживань на підприємствах державного концерну "Укроборонпром".

6 червня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у кримінальному провадженні щодо можливих розкрадань в "Укроборонпромі", розпочатому за матеріалами журналістського розслідування "Бігус Інфо".

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Економічна правда