Розкрадання в "Укроборонпромі": трьом особам повідомили про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у кримінальному провадженні щодо можливих розкрадань в "Укроборонпромі", розпочатому за матеріалами журналістського розслідування "Бігус Інфо".

Про це оголосили на брифінгу перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, генпрокурор Юрій Луценко та керівник САП Назар Холодницький, повідомляється на сайті ДБР.

Підозрювані – два колишні керівники ДП "Харківський бронетанковий завод" та детектив НАБУ.

Два колишні керівники ДП "Харківський бронетанковий завод" за результатами досудового розслідування підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (Розтрата майна).

Детектива НАБУ, який у 2016 році розслідував діяльність вищезгаданих посадовців заводу, підозрюють у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 Кримінального кодексу України).

Також під час досудового розслідування встановлено, що в 2016 році до НАБУ надійшли матеріали планової ревізії діяльності ДП "Харківський бронетанковий завод" за період 2012 – 2016 роки. У цих матеріалах встановлено, що 11 із 49 прицілів фактично поставлені не були. Варто зазначити, що кожна така "закупівля" коштувала бюджету України більше 1 млн грн.

"Є звернення детектива НАБУ провести експертизу. Є відповідь експерта, який просить детектива НАБУ надати первинну документацію. Нами встановлено, що вона на той час вже була у детектива НАБУ. Однак, з незрозумілих поки що причин, замість того, щоб надати документи, детектив відкликав експертизу", – повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко.

"Далі будемо працювати аби з’ясувати: це була його самостійна ініціатива чи він виконував вказівки керівництва", – додав генеральний прокурор Юрій Луценко.

Згодом вищезгадану експертизу було проведено за клопотанням слідчих ДБР. Це стало підставою для повідомлення про підозру двом колишнім керівникам ДП "Харківський бронетанковий завод".

Крім того, результати експертизи свідчать про завдані державі збитки у сумі близько 9 млн 700 тис. грн. за результатами неправомірних дій посадових осіб ДП "Харківський бронетанковий завод".

Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення чинного президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

Кабмін виділив 32 мільйони на аудит "Укроборонпрому".

Раніше САП звинуватила НАБУ у саботуванні справ щодо розкрадань в оборонці.

Економічна правда