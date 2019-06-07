У САП розповіли, скільки було розслідувань по "Укроборонпрому"

Детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в 2015-2019 роках проводилося досудове розслідування у 12 кримінальних провадженнях за можливими фактами зловживань на підприємствах державного концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на відповідь прокурорів голові парламентського підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Ігорю Луценку.

В 10 кримінальних провадженнях про підозру жодній особі не повідомлялося.

В 2018 році до суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом розтрати бюджетних коштів в ході поставки на Львівський бронетанковий завод двигунів для бронетехніки Збройних Сил України, що заподіяло збитків на суму понад 14 млн гривень. Обвинуваченими у даному провадженні є 5 осіб, серед яких директор Львівського бронетанкового заводу та його заступник, начальник Центрального бронетанкового управління ЗСУ та інші службові особи.

Також наразі САП здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів на суму 55,5 млн гривень на користь іноземної юридичної особи, у якому повідомлено про підозру 5 службовим особам державного підприємства "Спецтехноекспорт".

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Нагадуємо:

6 червня правоохоронці повідомили про підозру трьом особам у кримінальному провадженні щодо можливих розкрадань в "Укроборонпромі", розпочатому за матеріалами журналістського розслідування "Бігус Інфо".

Керівництво Генеральної прокуратури, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Державного бюро розслідувань на спільному брифінгу заявили про бездіяльність Національного антикорупційного бюро у розслідуванні справи про розкрадання в "Укроборонпромі".



На противагу, Національне антикорупційне бюро вважає, що звинувачення Генпрокуратури на адресу екс-детектива НАБУ в тому, що він нібито приховав особливо тяжкий злочин, не витримують жодної критики.

Економічна правда