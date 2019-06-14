SkyUp літатиме із Києва до Львова – квитки від 17 євро

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines літатиме з Києва до Львова, перший рейс заплановано на 28 жовтня.

Про це повідомляється на сайті lowcost.ua.

Зазначається, що перельоти здійснюватимуться двічі на тиждень – щопонеділка (зранку) та щоп’ятниці (ввечорі).

Авіаквитки вже доступні для бронювання на офіційному сайті авіакомпанії за ціною від 496 гривень (17 євро) за переліт в один бік.

"Це вже третій внутрішньоукраїнський напрямок авіакомпанії – з 2 червня SkyUp Airlines літає із Києва та Харкова в Одесу! Зазначимо, що окрім SkyUp Airlines з української столиці в Львів літають також МАУ та Мотор Січ", - зазначається у повідомленні.

Розклад рейсу Київ – Львів – Київ

Тарифи SkyUp Airlines. На рейсах із Києва у Львів доступні три тарифи: Basic, Standart та Flex. Базовий тариф Basic передбачає можливість перевезення в літаку тільки ручної поклажі вагою до 7 кг. Квитки за тарифом Basic не підлягають обміну і поверненню. Тариф Standard крім ручної поклажі дозволяє провозити одну валізу вагою до 23 кг і міняти квиток зі штрафом. Найдорожчий тариф Flex до усього вище переліченого дозволить скасовувати бронь.

Забронювати квитки можна на сайтах skyup.aero та kiwi.com.

SkyUp Airlines – молода українська авіакомпанія, яка була заснована у 2017 році. Польотну програму компанія почала здійснювати у травні 2018 року. Станом на початок 2019 року флот авіакомпанії нараховував п’ять повітряних суден – чотири літаки типу Boeing 737-800 NG на 189 місць і один Boeing 737-700 NG на 149 місць, а кілька днів тому авіакомпанія отримала свій шостий літак Boeing 737-700.

Зауважимо, що з 31 березня рейси SkyUp із Києва виконуються з Терміналу F Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Нагадаємо, що на цьому тижні Баришівський районний суд Київської області призупинив дію ліцензії SkyUp Airlines, але авіакомпанія продовжує виконувати рейси, оскільки право видавати, призупиняти чи забирати ліцензію на виконання авіарейсів має виключно Державіаслужба.

Нагадаємо:

Суд призупинив ліцензію SkyUp Airlines на перевезення пасажирів авіатранспортом, проте у самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитись у ситуацію.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян, коментуючи рішення суду щодо відкликання ліцензії у SkyUp, порекомендував президенту Володимиру Зеленському "набрати відомий номер" і з’ясувати, що відбувається, натякаючи таким чином, що за цим може стояти олігарх Ігор Коломойський.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури вбачає у призупиненні ліцензії українського лоукостера ризик повернення авіаційної монополії, а прем­'єр-міністр ВолодимирГройсман пригрозив боротися з судовим "свавіллям".

11 червня Державіаслужба звернулась до Баришівського райсуду із вимогою роз'яснити призупинення діяльності SkyUp.

Економічна правда