Державіаслужба звернулась до Баришівського райсуду: вимагає роз'яснити призупинення діяльності SkyUp

Державна авіаційна служба 11 червня звернулася до Баришівського районного суду Київської області із заявою про роз'яснення судового рішення про припинення дії ліцензії ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airlines) на господарську діяльність.

Про це повідомляє прес-служба Державіаслужби.

"Після розгляду судом цієї заяви і винесення відповідної постанови Державіаслужба буде діяти виключно в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства", - підкреслили у відомстві.

ТОВ "Авіакомпанія" Скайап "зареєстровано у Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ "ACS-Україна" Тетяни і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

Компанія почала чартерні перевезення з кінця травня-2018.

Напомним:

Суд приостановил лицензию SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом, однако в самой авиакомпании назвали такое решение незаконным и призвали власти вмешаться в ситуацию.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя решение суда об отзыве лицензии у SkyUp, порекомендовал президенту Владимиру Зеленскому "набрать известный номер" и выяснить, что происходит, намекая таким образом на то, что за отзывом лицензии может стоять олигарх Игорь Коломойский.

Как сообщалось, министр инфраструктуры видит в приостановлении лицензии украинского лоукостера риск возврата авиационной монополии, а премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил бороться с судебным "беспределом".

Как сообщалось, SkyUp работает в обычном режиме.

Экономическая правда



