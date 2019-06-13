Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів

Станом на 1 червня 2019 року використання коштів міжнародних фінансовий організацій Україною зросло на 286,86 мільйона доларів та 141,15 мільйона євро у порівнянні з аналогічною датою минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

"Таких успіхів ми не мали з 2013 року: вибірка за проектами Світового банку досягла майже 40%, а ЄБРР – майже 50%", - підкреслили у Мінфіні.

Окрім того, завдяки розблокуванню платежів за проектами, бенефіціаром яких є "НЕК "Укренерго", та позитивній динаміці, Мінфін планує у найближчі місяці значно збільшити вибірку.

На сьогоднішній день показник вибірки за позиками Світового банку становив 39,1%, тоді як за всі попередні роки співробітництва України з Банком рекордним показником вибірки було 30,2% в 2013-му році, зазначили у Мінфіні.

"Це прямий наслідок втілення Міністерством фінансів Концепції підвищення ефективності впровадження спільних з МФО інвестиційних проектів та праці робочої групи. Це вже дозволило збільшити вибірку, а отже - обсяг інвестицій в енергоефективність, розвиток транспорту та інфраструктури, комунальні проекти", - зазначила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Зі свого боку міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook, коментуючи покращання вибірки коштів на розвиток, зазначила: "Це дешеві, довгі кошти на важливі інфраструктурні, муніціпальні та структурні проекти від МФО, збільшення вибірки по яким разом із залученням приватних інвестицій є запорукою підсилення економічного зростання".

Нагадаємо, у лютому-березні поточного року Мінфіном спільно з МФО проведено перегляд портфелів інвестиційних проектів МБРР, ЄБРР, ЄІБ та узгоджено подальші кроки з покращення вибірки коштів.

Наразі портфель МФО в Україні складається з 32 проектів загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів, залучених як позика державою або під державні гарантії.

Нагадаємо:

В українські проекти енергоефективності за 5 років інвестували 2,5 мільярда євро.

Як повідомлялося, на урядову програму з енергозбереження "теплі кредити" у 2019 році передбачено 1,1 млрд грн, і українцям видали уже понад 700 млн.

У 2018 році в Україні реалізовувалося 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 млрд дол. Це на 109 проектів (майже на 1 млрд доларів) техдопомоги більше, ніж у 2017 році.

Нагадаємо, що показник виконання інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій у 2016 році становив лише 42,4%.

Економічна правда