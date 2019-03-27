Уряд назвав найбільших донорів України

Протягом 2018 року в Україні реалізовувалось 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 мільярда доларів.

Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.

10 проектів з цього переліку вартістю 3,1 млрд доларів фінансуються з Чорнобильського Фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки.

У 2018 році в Україні реалізовувалось на 109 проектів (майже на 1 млрд доларів) техдопомоги більше, ніж у 2017 році.

Найбільшими донорами у 2018 році для України були:

США - понад 2 млрд доларів (124 проекти),

ЄБРР - 759,7 млн доларів (44 проекти),

ЄС - 522,3 млн доларів (235 проектів),

Німеччина - 386,9 млн доларів (39 проектів),

Канада - 152,3 млн доларів (18 проектів).

Водночас, розподіл обсягів фінансування у межах міжнародної технічної допомоги за сферами цільового призначення у 2018 року виглядає наступним чином:

Національна безпека і оборона - 1,2 млрд доларів (28%),

Ядерна безпека (без урахування Чорнобильського фонду) - 819,1 млн доларів (20%),

Урядування та громадянське суспільство - 509,8 млн доларів (12%),

Відновлення Донбасу і підтримка внутрішньо переміщених осіб - 356,7 млн доларів (9%),

Регіональний розвиток - 334,7 млн доларів (8%),

Енергетика та енергоефективність - 262 млн доларів (6%),

Охорона здоров’я - 137 млн доларів (3%),

Освіта і наука - 120,8 млн доларів (3%).

Нагадуємо:

Мінекономрозвитку здійснило аналіз стану реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у 2018 році на підставі моніторингу, наданого їхніми бенефіціарами.

Міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до міжнародних договорів.

Економічна правда