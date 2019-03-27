Уряд назвав найбільших донорів України
Протягом 2018 року в Україні реалізовувалось 618 проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 6,6 мільярда доларів.
Про це повідомляється на сайті Мінекономрозвитку.
10 проектів з цього переліку вартістю 3,1 млрд доларів фінансуються з Чорнобильського Фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки.
У 2018 році в Україні реалізовувалось на 109 проектів (майже на 1 млрд доларів) техдопомоги більше, ніж у 2017 році.
Найбільшими донорами у 2018 році для України були:
США - понад 2 млрд доларів (124 проекти),
ЄБРР - 759,7 млн доларів (44 проекти),
ЄС - 522,3 млн доларів (235 проектів),
Німеччина - 386,9 млн доларів (39 проектів),
Канада - 152,3 млн доларів (18 проектів).
Водночас, розподіл обсягів фінансування у межах міжнародної технічної допомоги за сферами цільового призначення у 2018 року виглядає наступним чином:
Національна безпека і оборона - 1,2 млрд доларів (28%),
Ядерна безпека (без урахування Чорнобильського фонду) - 819,1 млн доларів (20%),
Урядування та громадянське суспільство - 509,8 млн доларів (12%),
Відновлення Донбасу і підтримка внутрішньо переміщених осіб - 356,7 млн доларів (9%),
Регіональний розвиток - 334,7 млн доларів (8%),
Енергетика та енергоефективність - 262 млн доларів (6%),
Охорона здоров’я - 137 млн доларів (3%),
Освіта і наука - 120,8 млн доларів (3%).
Нагадуємо:
Мінекономрозвитку здійснило аналіз стану реалізації проектів міжнародної технічної допомоги у 2018 році на підставі моніторингу, наданого їхніми бенефіціарами.
Міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до міжнародних договорів.
Економічна правда
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