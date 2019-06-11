В АМКУ розповіли, хто гальмує справу про монополію Фірташа

Агія Загребельська

Антимонопольний комітет у 2015 році почав провадження щодо монополії на ринку добрив фірми Ostchem (холдинг, який належить Дмітру Фірташу), у 2017 році було підготовлено попереднє рішення, але його досі не ухвалили.

Чому так сталося, розповіла одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю ЕП.

"Наскільки я розумію, в березні 2017 року було подання про попередні висновки щодо Ostchem. Це завершальна стадія розслідування. Після цього таке подання направляється сторонам і вони надають свої заперечення", - пояснила вона.

"В середньому між поданням про попередні висновки до винесення справи на комітет проходить місяць-два. Після цього державний уповноважений повинен винести це питання на комітет, але цього досі не відбулося", - констатувала Загребельська.

"Якщо орієнтуватися на інтерв'ю голови комітету (Юрія Терентьєва - ред.), яке він давав "Бізнес-цензору" в серпні 2018 року, то справу він забрав собі у державного уповноваженого, який її розслідував, — Андрія Вовка", - повідомила державна уповноважена АМКУ.

"Є ще одна справа, яка стосується цієї групи. Це історія щодо створення державного холдингу "Титан України" у 2009 році з державного підприємства "Сумихімпром" і на той момент державного підприємства "Титан" (Крим). Ми десять років розслідуємо справу про цю концентрацію", - додала Загребельська.

"За цей час холдинг припинив існування, кримський "Титан" перейшов під контроль Ostchem, "Сумихімпром" — у стані санації, якою, за інформацією ЗМІ, керує комітет кредиторів з домінуючою часткою кредитів групи Фірташа", - повідомила вона.

"Однак АМКУ досі офіційно не знає, чи є Ostchem монополістом на ринку двоокису титану, який виробляють саме ці два підприємства. Мова йде про важливу сировину, яка є основою для виробництва лакофарбових матеріалів", - зазначила Загребельська.

Читайте інтерв'ю повністю: Одна з керівниць АМКУ Агія Загребельська: Придбання ДТЕК нових обленерго вплине на кожного

Нагадаємо:

Голова АМКУ заблокував справу про оренду в "Борисполі", у якій фігурує друг нардепа, потім його знову викрили у блокуванні справи - щодо порушення конкурентного законодавства вінницьким виробником масла.

Антимонопольний комітет не виконує в повній мірі функції, які на нього покладені законом через велику залежність розслідувань від позиції голови АМКУ Юрія Терентьєва, стверджує держуповноважена Світлана Панаіотіді.

Економічна правда