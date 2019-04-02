Потяг Кошице-Мукачево виконав перший тестовий рейс

Словацький потяг 2 квітня виконав свій перший тестовий рейс із Кошице в українське Мукачево.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"Це поки тестовий рейс. Регулярне пасажирське сполучення, як і обіцяли, плануємо запустити вже у червні", — написав він.

Також Кравцов розповів, що з українського вокзалу до Словаччини можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за 4 години.

"Маршрут такий: "Кошице – Чиєрна над Тісоу – Чоп – Мукачево", — зазначив голова правління.

Нагадаємо, що спільне рішення про запровадження нового залізничного сполучення Мукачево – Кошице прийняте в лютому в Києві під час зустрічі менеджменту залізничних компаній України та Словаччини.

Під час переговорів було вирішено, що перевезення будуть здійснюватися рухомим складом словацької сторони, оскільки "Укрзалізниця" не експлуатує пасажирський рухомий склад для колії шириною 1435 мм.

Інфраструктуру для руху цих поїздів українські залізничники підготували ще минулого року в рамках підготовки до запровадження міжнародного пасажирського сполучення Мукачево – Будапешт.

Щоб покращити технічний стан суміщеної колії на дільниці Чоп – Мукачево, фахівці Львівської магістралі виконали комплекс робіт. Безпосередньо на станції Мукачево реконструювали колії №100 шириною 1435 мм. Також було збудовано павільйон, низьку острівну пасажирську платформу довжиною 120 м та проведено благоустрій прилеглої території.

Нагадаємо:

В лютому "Укрзалізниця" анонсувала тестовий запуск поїзда за маршрутом Мукачево-Кошице, запланований на 2 квітня.

У кінці року УЗ запустила також потяг Мукачево-Будапешт, яким за неповний місяць курсування, станом на січень 2019 року, скористалися 1 602 людини.

Економічна правда