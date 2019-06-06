Із Мукачево в Кошице за 7,5 євро: Укрзалізниця відкрила продаж квитків

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на поїзди №960/961 та №962/963 Кошице—Мукачево—Кошице, які курсуватимуть починаючи з 9 червня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Facebook.

"Вартість квитка становитиме еквівалент 7,5 євро. Квитки можна придбати у міжнародних касах", - зазначається у повідомленні.

Щоденно за цим напрямком курсуватимуть два дизель-поїзди, повідомили в Укрзалізниці.

"У Мукачеві ці поїзди матимуть зручне стикування із поїздами до практично всіх регіонів України. Зі словацького боку буде зручне стикування з поїздами Інтерсіті та нічними поїздами до Праги, Братислави та інших міст ЄС", — розповіли в УЗ.

Поїзд №960/961 Кошице—Мукачево відправлятиметься о 09:10 та прибуватиме до Мукачева о 14:00. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Мукачева о 14:54 та прибуватиме до Кошице о 18:13.

Поїзд №962/963 Мукачево—Кошице відправлятиметься о 12:01 та прибуватиме до Мукачева о 16:42. Зворотно вирушатиме о 18:20 та прибуватиме до Кошице о 21:33.

Під час маршруту заплановані зупинки на станціях Чоп-Пасажирський та Чієрна-над-Тисою.

Нагадаємо:

2 квітня словацький потяг виконав свій перший тестовий рейс із Кошице в українське Мукачево.

5 червня УЗ анонсувала запуск поїзда Мукачево – Кошице.

Економічна правда