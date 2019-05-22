Експерти розробили законопроект, який дозволить вирішити проблеми домашніх СЕС

Спілка активних споживачів і проз'юмерів спільно з Українською асоціацією відновлюваної енергетики розробили технічний законопроект, який дозволить вирішити проблеми малих домашніх сонячних електростанцій, які виникли після прийняття закону 8449-д.

Про це повідомляється на сторінці Спілки у Facebook.

"Закликаємо народних депутатів внести цей законопроект та прийняти його якомога швидше. Десятки тисяч активних громадян з нетерпінням чекають на нього!" - зазначається у повідомленні.

Цей законопроект передбачає наступне:

До кінця цього року - завершити та отримати "зелений" тариф для домашніх СЕС "за правилами, які діяли до сумнозвісної #Поправка24".

З 2020 року впроваджується пріоритетне стимулювання "малих" дСЕС – до 10 кВт.

З 2020 року - можливість будувати більші домашні СЕС без обмеження місця розташування – до 50 кВт.

"Але щоб цим не зловживали, то "зелений" тариф знижується на 20% від чинної редакції закону. Діємо економічними стимулами, а не тотальними заборонами. Кожен зможе сам приймати рішення коли і де йому вигідно збудувати дСЕС", - підкреслили експерти.

Технічне рішення проблеми встановлення НКРЕКП "зелених" тарифів як для "старих", так і для нових дСЕС/дВЕС і комбінованих дСЕС+дВЕС, яка виникла після прийняття поправки.

Текст законопроекту - за посиланням.

Нагадаємо:

25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроект 8449-д, який відмінив "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Документ передбачає введення аукціонів з 2020 року і обов'язкове введення в дію сонячних електростанцій потужністю більше 1 МВт і ветроелектростанций більш 5 МВт (або однією з турбін).

Водночас експерти зазначали, що власники домашніх електростанцій отримуватимуть виплати за "зеленим тариф", проте лише з частини СЕС, встановленої на дахах і фасадах будівель і капітальних споруд. Проте для цього споживач ще має підтвердити, що ці споруди — капітальні.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми, за словами експертів, було накладення президентом вето на новий закон, оскільки в ньому порушені конституційні права громадян.

На думку голови Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, якби "обнулювався" тариф для вже працюючих електростанцій, які збудували Ахметов, Хмельницький, Дубневичі, Косюк, Веревський, Хмельницький, ICU, Аваков, Мартиненко, Клюєв, "то безумовно таке б ніхто не допустив — було б вето".

20 травня Порошенко підписав закон, який обріже прибутки власникам домашніх СЕС.

Детальніше про це читайте у колнці ЕП: "Обнулення "зелених" тарифів для домашніх СЕС: вбити середній клас на догоду олігархам?"

Про те, що потужності і прибутки сонячних електростанцій домогосподарств обріжуть ще в 2019 році, експерти прогнозували раніше. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Розкуркулення "сонця". Приватні домашні електростанції обріжуть вже в 2019-му".

Економічна правда