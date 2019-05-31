Штучний дефолт мав би дуже високу ціну для України - ЄК

У Єврокомісії вважають, що ідея оголошення Україною дефолту за зовнішніми зобов’язаннями є небезпечною, адже ситуація в країні зараз не вимагає такого кроку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Укрінформ".

Виступаючи в Брюсселі на семінарі, присвяченому економічному розвитку України, директор з питань міжнародних економічних відносин і глобального управління Гнерального директорату Єврокомісії з економічних та фінансових справ Єлена Флорес сказала, що дефолт міг би бути оголошений за політичними мотивами, і це - найгірший сценарій.

"Якщо в поточних умовах якимось чином буде допущений дефолт – все, що було досягнуто у минулі роки, буде зруйновано вже наступного дня. Якщо говорити простою мовою, ціна буде дуже високою. Прискорене та штучне зниження вартості активів, падіння рівня життя, висока інфляція і відсутність доступу до зовнішніх кредитних грошей. І, зрозуміло, жодних інвестицій, в умовах непевності, нестачі довіри та ненадійності", - зауважила представниця Єврокомісії.

Вона наголосила, що ситуація штучного дефолту виглядатиме навіть гірше, ніж була б за умови вимушеного припинення обслуговування боргових зобов’язань, спричиненого економічними негараздами.

"Зараз країна не потребує суттєвого коригування макроекономічного курсу, тож в такому випадку йтиметься про певний політичний вибір. Це буде сприйматися навіть гірше" - сказала Флорес.

Вона окремо зауважила, що навіть необхідність сплачувати зобов’язання за боргами цьогоріч не ставить Україну в критичну ситуацію, яка могла би спричинити дефолт.

Нагадаємо:

В інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

У команді президента Зеленського не підтримали пропозицію олігарха про дефолт.

Пізніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав, що навіть розмови про дефолт шкодять країні.

Як заявив глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек, заклики оголосити "керований дефолт" і реструктурувати зовнішній борг держави - незграбні. Детальніше про це читайте в публікації ЕП: "Керований дефолт": безглуздий і небезпечний".

Пізніше експерти зазначили, що передумов для дефолту України немає.

Європейська правда